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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннесса
Футбол / Англия

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро установил новый мировой рекорд. Футболист был включён в Книгу рекордов Гиннесса, забив больше всех голов с середины поля в течение 60 секунд, сообщает Manchester Evening News.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Адам Браун пояснил, что в зачёт шли только удары, которые наносились со своей половины поля. Естественно, удары исполнялись в пустые ворота.

Помимо Ромеро, рекорд пытались побить и другие игроки «Манчестер Юнайтед». Но аргентинский вратарь добился наибольших успехов, забив 20 мячей. Второе место занял защитник «МЮ» Фил Джонс, попавший в ворота 19 раз. Третий результат показал полузащитник Андер Эррера, реализовавший 14 попыток.

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