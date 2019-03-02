Трабукки: неважно, кто мне завидует. Люди, устроившие этот скандал, — никто

Советник президент «Оренбурга» Марко Трабукки прокомментировал публикацию переписки с футбольным функционером Тимуром Гурцкая, которая попала в распоряжение «Чемпионата». В переписке Гурцкая и Трабукки обсуждают интервью голкипера «Оренбурга» Александра Довбни, раскритиковавшего руководство клуба за назначение Трабукки.

«Подобное просто вызывает смех. Мы созвонились и пришли к выводу, что это, наверное, самое мягкое из всех сообщений, которые он когда-либо вообще отправлял со своего телефона. У Тимура очень хорошее чувство юмора. Он хорошо разбирается в футболе и часто говорит экстремально смешные, жёсткие и категоричные вещи.

Видимо, кому-то не хочется, чтобы я был консультантом президента «Оренбурга», многие хотели бы оказаться на моём месте. Банально. Как только стало известно о смене руководства в клубе, многие пытались занять место уходящих. Кто? Мне всё равно, кто мне завидует. Радует, что завидуют мне, а не я. Те, кто всё это устроил — никто. Кто бы ни были эти люди», — приводит слова Трабукки «Спорт-экспресс».