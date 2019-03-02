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Дортмундская «Боруссия» уступила «Аугсбургу», отрыв от «Баварии» — 3 очка

Дортмундская «Боруссия» уступила «Аугсбургу», отрыв от «Баварии» — 3 очка
Футбол / Германия

«Аугсбург» в стартовом матче 24-го тура немецкой Бундеслиги нанёс поражение дортмундской «Боруссии». Встреча, проходившая на стадионе «WWK-Арена», завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев дублем отметился корейский полузащитник Чжи Донь Вон. Он открыл счёт на 24-й минуте, а на 67-й минуте удвоил преимущество «Аугсбурга». В концовке матча Пако Алькасер сократил отставание в счёте до минимума, но уйти от поражение «Боруссии» не удалось.

Дортмундцы с 54 очками сохранили лидерство в турнирной таблице, но уже по итогам тура их может догнать «Бавария». Мюнхенцы занимают второе место, набрав 51 очко. В 24-м туре «Бавария» сыграет в гостях с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Аугсбург», набрав 21 очко, занимает 15-е место в турнирной таблице.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
01 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Вон – 24, 2:0 – Вон – 67, 2:1 – Алькасер – 81
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