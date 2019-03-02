Дортмундская «Боруссия» уступила «Аугсбургу», отрыв от «Баварии» — 3 очка

«Аугсбург» в стартовом матче 24-го тура немецкой Бундеслиги нанёс поражение дортмундской «Боруссии». Встреча, проходившая на стадионе «WWK-Арена», завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев дублем отметился корейский полузащитник Чжи Донь Вон. Он открыл счёт на 24-й минуте, а на 67-й минуте удвоил преимущество «Аугсбурга». В концовке матча Пако Алькасер сократил отставание в счёте до минимума, но уйти от поражение «Боруссии» не удалось.

Дортмундцы с 54 очками сохранили лидерство в турнирной таблице, но уже по итогам тура их может догнать «Бавария». Мюнхенцы занимают второе место, набрав 51 очко. В 24-м туре «Бавария» сыграет в гостях с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Аугсбург», набрав 21 очко, занимает 15-е место в турнирной таблице.