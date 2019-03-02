Сарри: ситуация с Кепой закрыта, он остаётся первым голкипером «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри сказал, что пока не знает, кто из вратарей выйдет в стартовом составе в выездном матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

«Ситуация с Кепой Аррисабалагой закрыта. Он остаётся нашим первым голкипером. Мы очень рады за Вилли Кабальеро, поскольку теперь знаем, что он способен сыграть в очень тяжёлом матче.

Я хочу посмотреть последние две тренировки, но это касается каждого игрока, потому что в воскресенье мы сыграли 130 минут и 95 минут отыграли в среду. Нужно оценить восстановление», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Напомним, в концовке второго дополнительного тайма финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» главный тренер лондонцев решил заменить Кепу на Кабальеро, однако испанец отказался покидать поле. Встреча завершилась в серии пенальти победой «горожан» со счётом 4:3.

Игра «Фулхэм» — «Челси» пройдёт в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:05 мск.