«Барселона» огласила заявку из 19 футболистов на матч с «Реалом»

«Барселона» на своём официальном сайте огласила имена 19 футболистов, вошедших в заявку на предстоящий матч 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 2 марта.

Заявка «Барселоны»:

вратари – Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;

защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Джейсон Мурильо;

полузащитники – Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль;



нападающие – Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 2 марта, и начнётся в 22:45 мск.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (48) — на третьем месте.