«Урал» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» – «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.



Петербургский «Зенит» набрал 34 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) — на 9-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров соревнования также входят «Краснодар» (33) и ЦСКА (30).



Прямая видеотрансляция матча «Урал» – «Зенит» на «Чемпионате»