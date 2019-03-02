Хассенхютль: в матче с «Манчестер Юнайтед» нам нужно сосредоточиться на себе

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хассенхютль поделился ожиданиями от матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Не хочу полностью снимать давление с игроков в этом матче, ведь нам нужны очки. Необходим баланс между мотивацией и бесстрашием.

У «Манчестер Юнайтед» несколько травмированных игроков, но это очень сильная команда, там много талантливых футболистов.

Нам же нужно сосредоточиться на себе, а не на сопернике. Попытаемся использовать что-нибудь подходящее под игру с «Манчестер Юнайтед». Именно этим мы и занимались на тренировках», — приводит слова Хассенхютля Southern Daily Echo.

Встреча «Манчестер Юнайтеда» и «Саутгемптона» состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 18:00 мск.