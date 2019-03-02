«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прямая трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» будет принимать «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Джонатан Мосс.

В 28 турах «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (56) — на четвёртом месте.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В Кубке Англии победу одержал «Тоттенхэм» (2:0). В первом круге АПЛ победу праздновали футболисты «Арсенала» со счётом 4:2.