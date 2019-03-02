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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 2 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» – «Крылья Советов» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистентами главного судьи станут Максим Гаврилин и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Антон Фролов.

«Локомотив» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (17) — на 14-м месте в таблице чемпионата России.

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