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Гвардиола: если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий

Гвардиола: если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии защитника Бенжамена Менди и отметил, что клуб ищет нового игрока на его позицию.

«Сейчас Менди не в форме. Проблема не в том, что он не готов выступать в Англии, а в том, что он был травмирован на протяжении последних двух сезонов. Если это продолжалось два сезона, значит, может продлиться и в третьем.

Конечно, надеюсь, что такого не произойдёт. Мы вместе будем работать над восстановлением его формы. Но правда в том, что мы можем использовать Менди лишь в нескольких матчах. Такова реальность. Плохие вещи случаются и с хорошими игроками, такова жизнь. Поэтому мы в поисках игрока на его позицию», — приводит слова Гвардиолы AFP.

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