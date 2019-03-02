Валенсия: спасибо Богу, я 10 лет играл в лучшем клубе мира — «Манчестер Юнайтед»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба по окончании сезона. 33-летний эквадорец сообщил, что сосредоточен на восстановлении после травмы.

«Лаго Агрио — очень скромный городок в Эквадоре. Будучи ребёнком, я не мечтал о том, чтобы съездить в Европу. Спасибо Богу, что я провёл 10 лет в лучшем клубе в мире — «Манчестер Юнайтед»! Сейчас я сосредоточен на восстановлении после травмы, чтобы закончить сезон, играя на «Олд Траффорд», — написал Валенсия в «Твиттере».

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признал, что, с большой долей вероятности, клуб не будет предлагать новый контракт Валенсии. Текущее соглашение футболиста истекает в конце сезона.