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Сульшер: цель «Манчестер Юнайтед» на конец сезона — третье место в АПЛ

Сульшер: цель «Манчестер Юнайтед» на конец сезона — третье место в АПЛ
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что целью клуба является третье место по итогам сезона в английской Премьер-лиге.

Важно смотреть вперёд и вверх. Последние результаты матчей сделали погоню за «Тоттенхэмом» возможной. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» преследуют «Тоттенхэм». Думаю, гонка будет увлекательной, каждый матч очень важен.

Мы отстаём от «Тоттенхэма» на пять очков, а впереди ещё 10 матчей. Уверен, у нас есть шанс подняться на третье место.

Каждый матч — шанс показать себя не только игрокам, но и членам тренерского штаба. Мы хотим становиться сильнее и лучше.

Моё назначение на следующий сезон? Все знают, я хочу остаться в «Манчестер Юнайтед». Но всё будет решаться по окончании сезона», — приводит слова Сульшера The Independent.

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