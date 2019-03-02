«Борнмут» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 2 марта в 18:00

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Эдриан Холмс. В качестве резервного рефери на эту встречу назначен Дэвид Кут.



«Манчестер Сити» набрал 68 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (34) располагается на 12-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», который набрал 69 очков в 28 матчах АПЛ.