Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эмполи» — «Парма». 2 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

«Рубин» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Казань-Арена» в Казани состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ахмат»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Андрей Глот и Владислав Назаров. Резервный рефери – Максим Чембулатов.

«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Ахмат» (23) — на восьмом месте.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
 Купить билеты
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент