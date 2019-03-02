«Рубин» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Казань-Арена» в Казани состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ахмат»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Андрей Глот и Владислав Назаров. Резервный рефери – Максим Чембулатов.

«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Ахмат» (23) — на восьмом месте.