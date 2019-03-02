Парфёнов: в матче с «Зенитом» нужно холодная голова, но горячее сердце

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Думаю, проблем с акклиматизацией быть не должно. Возвращение домой прямо перед матчем — обычная практика. Так и планировали. На это не обращаем внимания. Есть соперник, хороший соперник, родной стадион. Придёт наш болельщик, который соскучился, как и игроки. Всё ответственно.

Предпочли бы сейчас встретиться с командой попроще? Есть календарь, мы никого не выбираем. Мне кажется, наоборот, прекрасный соперник, и здесь лишних слов не нужно. Здесь должна быть холодная голова, но горячее сердце.

Думали над тем, кто сыграет в атаке. Если вы смотрели состав, Погребняк и Бикфалви вместе на поле. Так и решаем проблему», — сказал Парфёнов в эфире «Матч Премьер».