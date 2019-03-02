Семак: погода и поля влияют на качество игры, но все команды в равных условиях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Добавляет ли уверенности победа в Лиге Европы? Официальные матчи помогают быстрее вкатиться в возобновление сезона. Пауза была не катастрофическая, но два месяца без официальных матчей — это достаточно много. Ждём возобновления чемпионата России. Конечно, понимаем, что погодные условия и качество полей далеко не лучшие. Это будет влиять на качество игры. Но условия одинаковые для всех», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Матч «Урал» — «Зенит» начался в 11:30 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча. Также на «Чемпионате» можно посмотреть платную видеотрансляцию матча.