Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: погода и поля влияют на качество игры, но все команды в равных условиях

Семак: погода и поля влияют на качество игры, но все команды в равных условиях
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Добавляет ли уверенности победа в Лиге Европы? Официальные матчи помогают быстрее вкатиться в возобновление сезона. Пауза была не катастрофическая, но два месяца без официальных матчей — это достаточно много. Ждём возобновления чемпионата России. Конечно, понимаем, что погодные условия и качество полей далеко не лучшие. Это будет влиять на качество игры. Но условия одинаковые для всех», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Матч «Урал» — «Зенит» начался в 11:30 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча. Также на «Чемпионате» можно посмотреть платную видеотрансляцию матча.

«Урал» — «Зенит»: Азмун и Барриос выйдут на поле в составе гостей с первых минут
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент