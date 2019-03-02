Рамос попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» на официальном сайте огласил заявку команды на матч 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча команд состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую трансляцию этой встречи.



«Реал»: Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.



Каталонская «Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (48) располагается на 3-м месте в таблице испанской Примеры. На 2-м месте в таблице находится «Атлетико» (50).