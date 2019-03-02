Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррагер: критики Кепы — лицемеры, он не заслуживает бессмысленного осуждения

Каррагер: критики Кепы — лицемеры, он не заслуживает бессмысленного осуждения
Футбол / Англия

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встал на защиту голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.

Напомним, в концовке второго дополнительного тайма финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро, однако испанец отказался покидать поле. Встреча завершилась в серии пенальти победой «горожан» со счётом 4:3.

«Не оправдываю отказ Кепы уйти с поля, но я это понимаю. Безусловно, не верю, что он заслуживает бессмысленного осуждения такого масштаба. Его наказание должно остаться в прошлом. Нахожу некоторую критику — особенно со стороны тех, кто играл в футбол на самом высоком уровне, — лицемерной», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Сарри: ситуация с Кепой закрыта, он остаётся первым голкипером «Челси»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент