Каррагер: критики Кепы — лицемеры, он не заслуживает бессмысленного осуждения

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встал на защиту голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.



Напомним, в концовке второго дополнительного тайма финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро, однако испанец отказался покидать поле. Встреча завершилась в серии пенальти победой «горожан» со счётом 4:3.



«Не оправдываю отказ Кепы уйти с поля, но я это понимаю. Безусловно, не верю, что он заслуживает бессмысленного осуждения такого масштаба. Его наказание должно остаться в прошлом. Нахожу некоторую критику — особенно со стороны тех, кто играл в футбол на самом высоком уровне, — лицемерной», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Сарри: ситуация с Кепой закрыта, он остаётся первым голкипером «Челси»