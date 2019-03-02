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Сон Хын Мин признался, что хотел покинуть «Тоттенхэм» после первого сезона

Сон Хын Мин признался, что хотел покинуть «Тоттенхэм» после первого сезона
Футбол / Англия

Форвард «Тоттенхэм Хотсупр» Сон Хын Мин сообщил, что хотел покинуть лондонский клуб после тяжёлого первого сезона. Корейца уговорил оставаться в команде главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Я был близок к уходу. Пришёл в кабинет тренера и сказал, что чувствую себя не комфортно и хочу вернуться в Германию. Но тренер верил в меня, и я очень благодарен ему. Он помог реализоваться моей мечте. Даже больше чем благодарен ему, мне трудно это описать. Мы работаем вместе уже четыре года, это невероятно», — цитирует форварда Sky Sports.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин забил 11 мячей в 17 матчах в английской Премьер-лиге.

Сегодня, 2 марта, «Тоттенхэм» в матче 29-го тура АПЛ будет принимать «Арсенал».

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