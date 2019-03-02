Сарри: в Англии сложно проводить с игроками занятия по тактике

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал об особенностях работы в итальянских и английских командах.



«Невозможно точно сказать, сколько времени потребуется, чтобы достичь идеальных кондиций. Иногда достаточно трёх месяцев, иногда нужен один сезон или полтора сезона. Я думаю, если вы меняете страну, меняете футбол, процесс затягивается. Сейчас идёт мой первый сезон в Англии, и я постепенно начинаю понимать некоторые вещи. Здесь многое иначе, поэтому всё идёт дольше, сложнее. Здесь другой менталитет.



Например, с английскими игроками очень легко проводить интенсивные тренировки, но сложно проводить занятия только по тактике. В Италии всё наоборот. Это не хуже и не лучше, просто иначе», — приводит слова Сарри Sky Sports.

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