Димитров: не могу назвать гол «Зенита» закономерным

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал результат первого тайма матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Первый тайм завершился со счётом 1:0, единственный гол на 42-й минуте забил форвард «Зенита» Сердар Азмун.

«Не могу сказать, что пропущенный гол закономерный. Нужно не пропускать. По-моему мы играем неплохо, надо чуть прибавить. В чём прибавить? Не знаю, нам скажет об этом тренер», — сказал Димитров в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 34 очка. «Урал» (22) — на девятом месте.