Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гюндоганом прямо сейчас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что «горожане» заинтересованы в продлении контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом. Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона.



«Первый сезон Илкай пропустил почти полностью из-за тяжёлой травмы. Но сейчас он очень важный игрок для „Манчестер Сити“. Он знает, что в клубе о нём думают. Мы пытаемся договориться с ним, чтобы заключить новый контракт прямо сейчас. Лучше было сделать это вчера, чем сегодня, а сегодня лучше, чем завтра. Конечно, если Илкай не захочет этого, мы ничего не сможем сделать», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. В нынешнем сезоне немецкий игрок принял участие в 22 матчах за «горожан» в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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