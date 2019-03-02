Романцев: очень рад, что «Спартак» остановил выбор на Кононове

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о работе нынешнего наставника красно-белых Олега Кононова.



«Смотрел за работой Кононова в других командах, начиная с „Краснодара“. Он строит играющие команды, что мне всегда импонировало. Даже не будучи с ним знакомым, я всегда испытывал симпатию к игре его команд. Очень рад, что мы, спартаковцы, остановили выбор на этом человеке. Надеюсь, у него всё получится. Он фанат игрового, красивого футбола. Теперь нам нужно только терпение и пожелание всего доброго „Спартаку“", — сказал Романцев в интервью клубной пресс-службе.



Кононов возглавил московский „Спартак“ в ноябре 2018 года. Ранее пост главного тренера московской команды занимал итальянский специалист Массимо Каррера.

Романцев, Симонян и Мирзоян посетили тренировку «Спартака»