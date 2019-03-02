Первый гол Азмуна за «Зенит» в РПЛ принёс петербуржцам победу в матче с «Уралом»

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, отправивший мяч в ворота хозяев с передачи полузащитника Магомеда Оздоева на 42-й минуте встречи. Этот гол стал дебютным для иранского форварда в чемпионате России в составе петербургского «Зенита».



Петербургский «Зенит» набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) располагается на 9-м месте в таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 10 марта, а «Урал» проведёт матч с «Ахматом» 11 марта.