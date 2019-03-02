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Парфёнов: «Уралу» не хватило игрового тонуса в матче с «Зенитом»

Парфёнов: «Уралу» не хватило игрового тонуса в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). Наставник уральцев посетовал на проблемы с реализацией.

«Был тяжёлый момент в первом тайме, когда мы пропустили первый мяч. Думаю, что матч был равным.
Чего не хватило нам? Игрового тонуса, Зенит на два матча раньше стартанул. Нам пришлось через первый тайм в тонус входить.

Хотели сравнять счёт, выиграть игру. Были такие же моменты, как и у «Зенита», но не забили. Будем биться и сражаться за каждое очко», — сказал Парфёнов в эфире «Матч Премьер».

Петербургский «Зенит» набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) располагается на 9-м месте в таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 10 марта, а «Урал» проведёт матч с «Ахматом» 11 марта.

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