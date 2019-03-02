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Гончаренко: ЦСКА не принципиально, где играть, тем более мы люди подневольные

Гончаренко: ЦСКА не принципиально, где играть, тем более мы люди подневольные
Футбол / РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Главное для нас, что матч состоится в этот день и в это время. Мы планировали всю подготовку для того, чтобы играть 2 марта. По большому счёту, нам не принципиально, где играть. Два часа лететь в Грозный, два часа ехать в Тулу. Отнеслись к этому спокойно, тем более мы люди подневольные. Куда сказали ехать, туда и едем, там и играем.

Повысились ли у ЦСКА шансы на победу после переноса матча из Тулы, где „Арсенал“ обычно играет намного увереннее? Надо понимать, что после длительной паузы может многое поменяться. Тем более каждая игра — своя, отдельная история. Статистика может быть хорошей, но она также может не сыграть в отдельном матче. Поэтому наша задача сегодня — быть предельно мотивированными, а не смотреть на какую-то статистику», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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