Семак: благодарен Дриусси за то, что он играет на любой позиции

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Сложная, непростая игра. Других и не бывает. В принципе, неплохо играли в первом тайме, смогли забить мяч. Во втором тайме имели два хороших момента: реализуй их, обеспечили бы себе не такую напряжённую концовку. Было много борьбы, поле сложное и тяжёлое для игры. И нам, и игрокам «Урала» пришлось на нём непросто. Заслуженно победили, ребята — молодцы. Набираем ход, двигаемся дальше.

Прогресс Оздоева? У каждого бывает время, чтобы проявить себя. В первой части чемпионата у него было меньше времени, сейчас у него появился шанс. Он использовал его, сыграл хорошо. Рад за него. Надо работать, играть. Никаких проблем нет. Он играет хорошо и заслуженно выходит в стартовом составе. Мне очень приятно.

Насколько доволен игрой Жиркова? Очень доволен, особенно в первом тайме. Доволен правильным расположением, качеством передач, остротой, которая от него исходила. Он очень хороший футболист. После долгой паузы ему надо было отыграть матч целиком. Очень рад за Юру. Мы очень на него рассчитываем.

Дриусси в роли левого полузащитника? Более чем доволен. Благодарен ему, что у него не возникает мыслей по поводу необходимости сыграть на той или иной позиции. У нас достаточно травмированных футболистов. Дриусси полностью справился с игрой на этой позиции. Можно только поаплодировать ему за старание и качество игры. Он молодец», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».