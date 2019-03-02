Аллегри: Роналду тренировался с «Ювентусом» и сможет сыграть с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 26-го тура итальянской Серии А с «Наполи», а также рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду, который накануне повредил голеностоп.



«Этот матч очень важен для обеих команд. Нам необходимо продемонстрировать всё, на что мы способны. Это будет важный вечер для итальянского футбола. Чтобы остаться на вершине, необходимо сконцентрироваться и действовать как команда. У нас достаточно желания и энтузиазма. Что касается Роналду, он тренировался с командой и сможет принять участие в матче с „Наполи“", — приводит слова Аллегри пресс-служба „Ювентуса“.



Матч „Наполи“ — «Ювентус» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

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