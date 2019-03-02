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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Уралом»

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Уралом»
Футбол / РПЛ

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, снятое в раздевалке питерцев после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Сердар Азмун. Этот гол стал дебютным для иранского форварда в чемпионате России в составе петербургского «Зенита».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита»

Петербургский «Зенит» набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) располагается на 9-м месте в таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 10 марта, а «Урал» проведёт матч с «Ахматом» 11 марта.

Первый гол Азмуна за «Зенит» в РПЛ принёс петербуржцам победу в матче с «Уралом»
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