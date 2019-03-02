Де Лаурентис: ранее вёл переговоры с Аллегри, но с Анчелотти веселее

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что вёл переговоры с главным тренером Массимилиано Аллегри о назначении на пост главного тренера неаполитанского клуба несколько лет назад. В итоге выбор был сделан в пользу Рафы Бенитеса.

«Когда звонил Аллегри, он был ещё на контракте. Когда он в итоге освободился от контрактных обязательств, мы уже договорились с Рафой Бенитесом. Снимаю шляпу перед Аллегри, он выиграл столько трофеев.

Не знаю, есть ли что-то общее у Карло Анчелотти и Аллегри. С Анчелотти веселее, на мой взгляд, Аллегри одержим результатами.

Я был бы очень рад, если бы Анчелотти остался в «Наполи» навсегда. Пока он не просил меня покупать ему звёзд определённого возраста. Мы усилились качественными игроками», — приводит слова Анчелотти Corriere dello Sport.