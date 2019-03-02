Кононов: надеюсь, проделанная работа принесёт плоды в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Надеюсь, проделанная работа принесёт плоды. Наша задача одна — в первую очередь демонстрировать хороший футбол и за счёт этого добиваться результата. „Краснодар“ — очень хорошая, играющая команда. Надеюсь, что и мы составим „Краснодару“ такой тандем играющих двух команд. Футбол покажет», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.



Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной табличе чемпионата России. «Краснодар» (33) — на 2-м месте в таблице РПЛ.

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