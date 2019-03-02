Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эмполи» — «Парма». 2 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: надеюсь, проделанная работа принесёт плоды в матче с «Краснодаром»

Кононов: надеюсь, проделанная работа принесёт плоды в матче с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Надеюсь, проделанная работа принесёт плоды. Наша задача одна — в первую очередь демонстрировать хороший футбол и за счёт этого добиваться результата. „Краснодар“ — очень хорошая, играющая команда. Надеюсь, что и мы составим „Краснодару“ такой тандем играющих двух команд. Футбол покажет», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной табличе чемпионата России. «Краснодар» (33) — на 2-м месте в таблице РПЛ.

Романцев: очень рад, что «Спартак» остановил выбор на Кононове
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент