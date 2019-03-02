«Реал» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе Альберто Ундиано Мальенко. Помогать ему будут Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный арбитр — Алехандре Алеман Перес.

«Барселона» после 25 туров занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 57 очков. Каталонцы опережают «Атлетико», занимающий второе место, на семь очков. «Реал» с 48 набранными очками располагается на третьем месте.

Отметим, что команды встречались всего несколько дней назад. 27 февраля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Реал» (3:0). Каталонский клуб пробился в финал турнира.