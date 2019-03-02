Сёмин: Смолов остался в запасе «Локомотива» по тактическим причинам

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 18-го РПЛ с «Крыльями Советов».



«Время покажет, хорошо ли то, что состав за зиму у нас почти не изменился. Будет хороший результат — значит, хороший знак, а если будет плохой результат — значит, не очень хороший знак. Мы должны дать шанс молодым ребятам, которые прогрессируют. Наверное, это главная задача. Другое дело, как они себя проявят в этой борьбе — с соперником и внутри команды.



Смолов остался в запасе по тактическим причинам. Сегодня играет Эдер, а завтра — Смолов. Может, Федя и сегодня выйдет. Это тактические варианты. Последний матч на сборах Эдер очень хорошо провёл.



Очень сложно изучить соперника по играм и тренировкам на сборах. „Крылья“ всегда играли в хороший, комбинационный футбол, и у нас очень сложный матч был в первом круге. Думаю, такой же сложный матч будет и сегодня, потому что это старт года, все примерно в равных кондициях», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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