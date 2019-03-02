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«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Эспаньола» отметились нападающий Борха Иглесиас, защитник Марио Эрмосо и полузащитник У Лэй. Единственный мяч в составе «Вальядолида» забил хавбек Рубен Алькарас. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, однако его не сумел реализовать форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола.

«Эспаньол» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (26) располагается на 16-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

Испания - Примера. 26-й тур
02 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Эспаньол
Барселона
3 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 – Иглесиас – 1, 1:1 – Алькарас – 17, 2:1 – Эрмосо – 55, 3:1 – Лэй – 65
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