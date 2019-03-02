«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Голами в составе «Эспаньола» отметились нападающий Борха Иглесиас, защитник Марио Эрмосо и полузащитник У Лэй. Единственный мяч в составе «Вальядолида» забил хавбек Рубен Алькарас. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, однако его не сумел реализовать форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола.



«Эспаньол» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (26) располагается на 16-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».