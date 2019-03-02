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Пономарёв: ЦСКА не готов к возобновлению сезона и борьбе за чемпионство

Пономарёв: ЦСКА не готов к возобновлению сезона и борьбе за чемпионство
Футбол / РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв оценил готовность «армейцев» к борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 18-го тура с тульским «Арсеналом» (0:2).

«ЦСКА не готов к возобновлению чемпионата, несмотря на то что «армейцы» провели хорошие товарищеские матчи и показали качественную игру в них. Ожидал большего от сегодняшнего матча, но командная скорость была очень низкой, защитники не показали скоростных качеств в борьбе с нападающими соперника, не было остроты от нападающих, и атаки в высоком темпе отсутствовали.

Такой ЦСКА не готов бороться за чемпионство, необходимо что-то менять в игре, перестраиваться. Нужно создавать моменты самим, а не ждать ошибок или подарков от соперника. Если «армейцы» не будут в тройке, это будет провал. Ожидал, что они смогут побороться за самые высокие места в таблице. Что поможет исправить ситуацию? Ещё много матчей, поэтому будет возможность войти в ритм чемпионата и показать тот футбол, которого все ждут от ЦСКА», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.

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