«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: Рашфорд и Санчес начнут матч с первых минут

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоится сегодня, 2 марта.



Состав «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Эшли Янг, Крис Смоллинг, Виктор Линделёф, Люк Шоу, Скотт Мактоминай, Андреас Перейра, Поль Погба, Алексис Санчес, Маркус Рашфорд, Ромелу Лукаку.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Стюартом Атвеллом. В роли его ассистентов выступят Константин Хатцидакис и Ричард Уэст. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.



«Манчестер Юнайтед» после 28 туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 55 очков. «Саутгемптон» (27) — 17-й.

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