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«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби

«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби
Футбол / Англия

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Арсенал». Лондонское дерби прошло на стадионе «Уэмбли» и завершилось со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси, отличившийся на 16-й минуте после передачи нападающего Александра Ляказетта. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счёт в середине второго тайма, реализовав пенальти. В концовке гости получили возможность пробить 11-метровый удар, но нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел переиграть вратаря Уго Льориса.

Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла четырёх встреч. Ранее команда Унаи Эмери одержала три победы кряду. «Шпоры» набрали очко впервые в последних трёх играх.

«Тоттенхэм» (61) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (57) — четвёртое.

В 30-м туре «Тоттенхэм» на выезде 9 марта сыграет с «Саутгемптоном», а «Арсенал» на следующий день дома примет «Манчестер Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 – Рэмси – 16, 1:1 – Кейн – 74 (пен)
Удаления: нет – Торрейра, 90+5
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