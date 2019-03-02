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К. Комбаров: ЦСКА не преподнёс сюрпризов «Арсеналу»

К. Комбаров: ЦСКА не преподнёс сюрпризов «Арсеналу»
Футбол / РПЛ

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:0).

«Не было акцента, что нужно мощно начать. Был акцент продолжать в том же духе, двигаться, и рано или поздно возникнет момент, который можно будет реализовывать. Мы просматривали ЦСКА и готовились к их игре, так что сюрпризов они нам не преподнесли.

Отличия Черевченко от Кононова? У каждого тренера свой подход. На первом и втором сборах у нас была очень большая нагрузка. На третьем сборе мы немного скинули её и начали больше работать над тактикой. Это принесло плоды.

На топовые команды вообще не надо настраиваться, это приходит само собой. На остальные команды — тоже, ведь у нас большая конкуренция в турнирной таблице, все идут очень плотно. Мы понимаем груз ответственности», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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