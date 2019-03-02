Шикарный гол на первой минуте — в видеообзоре матча «Эспаньол» — «Вальядолид»

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своём поле принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Голами в составе «Эспаньола» отметились нападающий Борха Иглесиас, забивший на первой минуте, защитник Марио Эрмосо и полузащитник У Лэй. Единственный мяч в составе «Вальядолида» забил хавбек Рубен Алькарас. В концовке первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти, однако его не сумел реализовать форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола.



«Эспаньол», набрав 33 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (26) располагается на 16-й строчке.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».