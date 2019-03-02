К. Комбаров: «Арсенал» хорошо приняли в Грозном, спасибо болельщикам

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров после домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:0) поделился мненеим о переносе игры в Грозный на «Ахмат-Арену».

«Понятное дело, неприятное решение. Мы должны были играть в Туле, и, думаю, поле там нормальное, мы ездили и сами смотрели. В это же время на других стадионах играли на гораздо худших полях. Тем не менее в Грозном нас хорошо приняли. Нас поддерживали и болельщики из Грозного, и наши, тульские, приехали в большом количестве. Спасибо им», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (23) — на девятом.