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Льорис: в концовке матча вперёд мог выйти как «Арсенал», так и «Тоттенхэм»

Льорис: в концовке матча вперёд мог выйти как «Арсенал», так и «Тоттенхэм»
Футбол / Англия

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился эмоциями после окончания лондонского дерби с «Арсеналом» в 29-м туре английской Премьер-лиге, в котором ему удалось отразить пенальти на последних минутах и помочь своей команде избежать поражения.

«Игра была немного сумасшедшей. В конце счёт мог стать 2:1 в пользу любой из команд, но для нас это неплохой результат, учитывая неудачное начало этой непростой недели», — приводит слова Льориса BBC.

После 29 туров «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 61 очко. «Арсенал» (57) располагается на четвёртой строчке. В 30-м туре «Тоттенхэм» на выезде 9 марта сыграет с «Саутгемптоном», а «Арсенал» на следующий день дома примет «Манчестер Юнайтед».

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