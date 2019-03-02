Льорис: в концовке матча вперёд мог выйти как «Арсенал», так и «Тоттенхэм»

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился эмоциями после окончания лондонского дерби с «Арсеналом» в 29-м туре английской Премьер-лиге, в котором ему удалось отразить пенальти на последних минутах и помочь своей команде избежать поражения.



«Игра была немного сумасшедшей. В конце счёт мог стать 2:1 в пользу любой из команд, но для нас это неплохой результат, учитывая неудачное начало этой непростой недели», — приводит слова Льориса BBC.



После 29 туров «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 61 очко. «Арсенал» (57) располагается на четвёртой строчке. В 30-м туре «Тоттенхэм» на выезде 9 марта сыграет с «Саутгемптоном», а «Арсенал» на следующий день дома примет «Манчестер Юнайтед».

