«Локомотив» на своём поле не сумел победить «Крылья», Ан. Миранчук оформил дубль

Подошёл к концу матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



Счёт в матче открыли гости – на 19-й минуте Джано Ананидзе, права на которого принадлежат «Спартаку», послал мяч в сетку после передачи бывшего партнёра по московской команде Александра Самедова. Уже спустя четыре минуты «Локомотив» восстановил равенство усилиями Антона Миранчука. В начале второго тайма, на 56-й минуте, «Крылья» остались в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля, а на 65-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд – дубль оформил Миранчук. Уже через четыре минуты счёт вновь был равным – отличился Рамиль Шейдаев. На 73-й минуте составы сравнялись – с поля был удалён игрок хозяев Игорь Денисов.



«Локомотив» после 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков. «Крылья Советов» (18) – 13-е.