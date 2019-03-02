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«Локомотив» на своём поле не сумел победить «Крылья», Ан. Миранчук оформил дубль

«Локомотив» на своём поле не сумел победить «Крылья», Ан. Миранчук оформил дубль
Футбол / РПЛ

Подошёл к концу матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыли гости – на 19-й минуте Джано Ананидзе, права на которого принадлежат «Спартаку», послал мяч в сетку после передачи бывшего партнёра по московской команде Александра Самедова. Уже спустя четыре минуты «Локомотив» восстановил равенство усилиями Антона Миранчука. В начале второго тайма, на 56-й минуте, «Крылья» остались в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля, а на 65-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд – дубль оформил Миранчук. Уже через четыре минуты счёт вновь был равным – отличился Рамиль Шейдаев. На 73-й минуте составы сравнялись – с поля был удалён игрок хозяев Игорь Денисов.

«Локомотив» после 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков. «Крылья Советов» (18) – 13-е.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 марта 2019, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 – Джано – 19, 1:1 – Миранчук – 23, 2:1 – Миранчук – 65, 2:2 – Шейдаев – 69
Удаления: Денисов, 73 – Рохель, 56
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