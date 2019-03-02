Игроки «Тоттенхэма» опасаются, что Кейн может покинуть клуб

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены ситуацией вокруг нападающего команды Гарри Кейна. 25-летний англичанин намерен всерьёз рассмотреть вариант смены клуба, если «шпоры» не начнут выигрывать трофеи, сообщает The Telegraph.

Кейн был сильно расстроен после поражения в выездном матче 28-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (0:2), поскольку оно практически лишило «Тоттенхэм» реальных шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.

Форвард не намерен форсировать уход из «Тоттенхэма» предстоящим летом, но ещё одна кампания без трофеев может повлиять на его будущее в клубе.

Действующий контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне игрок забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 25 встречах.