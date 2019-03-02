Сёмин: хотели забить быстрый гол, но с нашим планом «Крылья» не были согласны

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2).

«Для болельщиков интересный матч, было много различных ситуаций, голов. Но для нас, наверное, результат не самый приятный, потому что мы играли дома. Настраивались только на победу, однако получилась ничья.

Изначальный план на игру у нас был — забыть быстрый гол, но забили нам. С нашим планом «Крылья Советов» не были согласны. После счёта 2:1 и удаления у соперника пропустили контратаку из-за простой тактической ошибки. Это была ошибка всей обороны.

Почему Миранчуки в хорошей форме, а Смолов — нет? Давайте немного подождём. Пройдёт время — проанализируем, кто в каком состоянии был. Про фамилии сегодня говорить не будем. Мы не взяли три очка, что обидно, допустили ошибки. И это всё, что могу сказать», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».