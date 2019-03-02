Эмери: судьям становится сложнее, но арбитр матча с «Тоттенхэмом» мне понравился

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», а также поделился мыслями о работы судей. Дерби северного Лондона прошло на стадионе «Уэмбли» сегодня, 2 марта, и завершилось со счётом 1:1.



«Месяц назад я сказал, что видеоповторы скоро появятся везде – судьям становится всё сложнее. Мы имеем возможность анализировать решения арбитров, посмотрев повторы, но они пока так не могут. Сегодняшний матч был сложным для судейства, но мне арбитр понравился.



Сейчас нам нужно держаться вместе, чтобы быть сильнее как команда. Подходим к каждому матчу с мыслями о победе, и наша цель ясна. Думаю, мы можем гордиться друг другом», — приводит слова Эмери BBC.

Судья и Льорис украли у «Арсенала» победу в дерби Арбитр матча и Пьер-Эмерик Обамеянг переоценили свои силы.