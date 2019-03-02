«Арсенал» показал, как игроки в раздевалке праздновали победу над ЦСКА

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала видео из раздевалки после победы в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Авторами голов стали нападающие «оружейников» Лука Джорджевич и Эванс Кангва.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА был перенесён из Тулы в Грозный на «Ахмат-Арену» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Арсенал».
ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (23) — на девятом.
В следующем туре российского чемпионата «армейцы» на своём поле 9 марта сыграют с казанским «Рубином», а тульская команда на следующий день в гостях встретится с «Ростовом».
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