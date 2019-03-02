Сёмин: «Локомотиву» не хватило хитрости в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2).

«Эмоций сегодня было достаточно. Недостаточно было очков. Такие элементарные ошибки… Причём в двух мячах.

Что касается удаления Денисова, надо смотреть повтор. Мне показалось, что Денисова не было в том единоборстве. Был Игнатьев. Но тут, опять же, надо смотреть.

Футбол не был цельным, но уровень был хорошим. Хочу отметить отличную игру «Крыльев». Не хватило хитрости, зачем, ведя в счёте, нужно было идти таким числом в чужую штрафную на угловой?» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Локомотив» в 18 турах набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (18) — на 13-м месте.