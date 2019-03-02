Самедов: претензий к судье нет, есть вопросы к одному игроку «Локомотива»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов дал комментарий после выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

«С командой познакомились, были два месяца на сборах. Особое отношение ко мне со стороны болельщиков «Локомотива»? Мне играется прекрасно. Ни с кем из «Локо» не общались. Зачем провоцировать?

Это не был для меня особенный матч. Важно только, чтобы «Крылья» набирали очки. Мы находимся в стыках, цель — выбраться и занять место как можно выше.

С Джано у нас не наигранная комбинация. Я обострил, сместился в центр, а Джаник — молодец, забил.

Ситуацию с красной Денисову не видел. Не знаю, кто фолил. Мне показалось, всё справедливо.

Ключевым было то, что «Локомотив» не возвращал мяч и бежал в атаку, из-за чего у нас красная карточка. Есть вопросы к одному человеку в команде соперника. К судье претензий нет, просто на эмоциях всё было», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.