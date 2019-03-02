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«Ман Сити» обыграл «Борнмут» и временно поднялся на первое место в таблице АПЛ

«Ман Сити» обыграл «Борнмут» и временно поднялся на первое место в таблице АПЛ
Футбол / Англия

В 29-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 56-й минуте точным ударом отметился нападающий «горожан» Рияд Марез.

Благодаря победе «Манчестер Сити» временно поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 71 очко. Завтра проведёт матч главный конкурент «горожан» – «Ливерпуль», которому предстоит сыграть с «Эвертоном». В данный момент в активе красных 69 очков.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Марез – 55

В параллельном матче «Бёрнли» на своём домашнем стадионе «Терф Мур» принимал «Кристал Пэлас». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1. В составе лондонцев голами отметились Миши Батшуайи и Уилфрид Заха, автоголом также отличился игрок «Бёрнли» Филлип Бардсли. У хозяев забил Эшли Барнс.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Бардсли – 15 (автогол), 0:2 – Батшуайи – 48, 0:3 – Заха – 76, 1:3 – Барнс – 90
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