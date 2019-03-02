«Ман Сити» обыграл «Борнмут» и временно поднялся на первое место в таблице АПЛ

В 29-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме — на 56-й минуте точным ударом отметился нападающий «горожан» Рияд Марез.



Благодаря победе «Манчестер Сити» временно поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 71 очко. Завтра проведёт матч главный конкурент «горожан» – «Ливерпуль», которому предстоит сыграть с «Эвертоном». В данный момент в активе красных 69 очков.

В параллельном матче «Бёрнли» на своём домашнем стадионе «Терф Мур» принимал «Кристал Пэлас». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1. В составе лондонцев голами отметились Миши Батшуайи и Уилфрид Заха, автоголом также отличился игрок «Бёрнли» Филлип Бардсли. У хозяев забил Эшли Барнс.