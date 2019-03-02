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Давид Сильва сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

Давид Сильва сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва отдал голевую передачу в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» и тем самым помог команде добиться победы со счётом 1:0.

Как сообщает Opta в «Твиттере», для 33-летнего испанца это уже 80-й результативный пас за время выступления в Англии. По этому показателю он сравнялся с бывшим хавбеком «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом. Игроки делят восьмое место среди лучших ассистентов в истории Премьер-лиги.

Благодаря победе в игре с «Борнмутом» «Манчестер Сити» временно поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. Завтра проведёт матч главный конкурент «горожан» – «Ливерпуль», которому предстоит сыграть с «Эвертоном». В данный момент в активе красных 69 очков.

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